Nehir Zeyrek Babasının Tabutuna Daldı

EN YÜREK YAKAN AN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Kızı Nehir Zeyrek, babasının tabutuna kapanarak derin bir acı yaşadı. Özgür Özel, Nehir Zeyrek’i teselli etmeye çalışsa da bu zor anlar karşısında hissettiği acıyı tamamen sevgiyle hafifletmek mümkün olmadı.

DÜŞÜNCELERİN YANSIMASI

Bu cenazede birçok kişi, Ferdi Zeyrek’in hayatı ve yaptığı işler üzerine düşünüp derin değerler ortaya koymaya çalıştı. Ailesinin ve sevenlerinin yaşadığı kayıp, her bir katılımcının yüreğinde iz bıraktı. Bu tür anlar, yaşamın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.