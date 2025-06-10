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Nehir Zeyrek, Babasının Tabutuna Kapandı

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FERDİ ZEYREK’İN AİLESİ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

48 yaşında hayata veda eden Ferdi Zeyrek, geride derin bir acı bıraktı. Eşi Nurcan Zeyrek ve üç kızı, bu zor zamanlarda büyük bir kayıpla yüzleşiyor. Aile, Ferdi Zeyrek’in kaybı nedeniyle büyük bir yas tutuyor.

BÜYÜK KIZI NEHİR ZEYREK BU ZOR GÜNDE YANLICA KALDI

Ferdi Zeyrek’in büyük kızı Nehir Zeyrek, babasının tabutuna sarılarak duygusal bir an yaşadı. Bu zor günde Nehir’in yanında Özgür Özel ve arkadaşları onu teselli etmeye çalıştı. Özgür Özel de gözyaşları içerisinde Nehir Zeyrek ile bir süre konuştu, onun acısını paylaşmaya çalıştı. Bu dramatik anlar, aile için unutulmaz bir anı olarak kaldı.

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