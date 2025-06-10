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Nehir Zeyrek Babasının Tabutuna Kapandı

nehir-zeyrek-babasinin-tabutuna-kapandi

DÜNYA KADAR ACI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesinde en duygusal anlardan biri yaşandı. Kızı Nehir Zeyrek, babasının tabutuna sarılıp duygu dolu bir şekilde gözyaşı döktü. Özgür Özel, bu zor anında Nehir Zeyrek’i teselli etmeye çalıştı. Ancak bu acı, ailenin ve sevenlerinin yüreklerinde derin bir yara açtı.

Ferdi Zeyrek’in vefatı, çevresindekileri derinden sarstı. Özellikle kızı Nehir için bu, hayatının en zor anlarından biri oldu. Duygusal anlar, katılımcılar arasında büyük hüzün yarattı. Nehir Zeyrek’in babasına olan bağlılığı, cenazedeki hüzünlü atmosferi daha da derinleştirdi.

DESTEK ARAYIŞI

Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e destek olma çabası gösterdi. Ancak acının büyüklüğü karşısında ne kadar yardımcı olabileceği belirsizdi. Bu tür zor zamanlar, insanları bir araya getirirken aynı zamanda derin üzüntüler de paylaşılıyor. Aileye, dostlara ve sevenlere birçok kişinin başsağlığı dilekleri iletiliyor.

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