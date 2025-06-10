Nehir Zeyrek Babasının Tabutuna Kapandı

FERDİ ZEYREK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

48 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek, geride acıyla dolu eşi Nurcan Zeyrek ve üç kızıyla birlikte yaşanan derin bir üzüntü bıraktı.

BABASINI KAYBEDEN NEHİR ZEYREK’İN DÜŞKÜNLÜĞÜ

Ferdi Zeyrek’in büyük kızı Nehir Zeyrek, babasını kaybetmenin acısıyla, hayatının en zor anında babasının tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Bu zor anında onun yanında Türkiye’nin siyasi sahnesinde tanınan isimlerden Özgür Özel ve arkadaşları yer aldı. Nehir Zeyrek’i teselli etmeye çalışan Özel, göz yaşları içinde duygusal anlar yaşadı.