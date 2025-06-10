Nehir Zeyrek Babasının Tabutuna Kapandı

FERDİ ZEYREK’İN VEFATIYLA AİLE SANKİ YIKILDI

Ferdi Zeyrek, 48 yaşında hayata gözlerini yumdu ve acı içinde kalan eşi Nurcan Zeyrek ile 3 kızını geride bıraktı. Aile, bu zor dönemde büyük bir kayıpla yüzleşmek zorunda kaldı.

BABASININ TABUTUNA KAPANAN NEHİR

Ferdi Zeyrek’in büyük kızı Nehir Zeyrek, babasının tabutuna kapanarak derin bir yas tutmaya başladı. Bu anlarda yanında Özgür Özel ve arkadaşları yer aldı. Nehir Zeyrek’i teselli etmeye çalışan Özgür Özel de duygusal anlar yaşadı ve ağlayarak onunla konuştu.