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Nehir Zeyrek, Babasının Tabutuna Yıkıldı

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DÜNYA’YA VEDA EDEN FERDİ ZEYREK’İN AİLESİ YAS TUTUYOR

48 yaşında hayata gözlerini yuman Ferdi Zeyrek, ardında acı içinde bir eş, Nurcan Zeyrek ve üç kızı bıraktı. İki kızından biri olan Nehir Zeyrek, hayatının en zor anlarını yaşadı ve babasının tabutuna kapandı. Bu zor gününde ona destek olmak için yanında Özgür Özel ve yakın arkadaşları yer aldı.

Nehir Zeyrek, yaşadığı derin üzüntü içinde yalnız kalmamak için arkadaşlarının yanı sıra Özgür Özel’in de yanında olmasını istedi. Özel, onunla birlikte ağlayarak konuşarak Nehir Zeyrek’i teselli etmeye çalıştı. Bu anlar, Ferdi Zeyrek’in kaybının ailenin üzerinde yarattığı derin duygusal etkileri gözler önüne serdi.

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