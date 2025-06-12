Nehir Zeyrek İsyan Etti: O Adamı Neden Serbest Bırakıyorsunuz?

Olay ve Yaralanma

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü 23.30 sıralarında evinin havuzunda oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hemen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Zeyrek, burada yaşamını yitirdi.

Soruşturma Süreci

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, havuzun bakım sorumlusu Yalçın Ö. ile sitenin bakımını üstlenen Ahmet S. gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızı İhlale Dikkat Çekti

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, olayın bir ihmal olduğunu ifade etti. Daha önce yaptığı bir paylaşımda, “Babam 5 Haziran’da tesisattan sorumlu kişiyle yanımda konuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Ancak adam her şeyin normal olduğunu söyledi. Babam da üstelemedi” dedi. Gözaltına alınan iki kişinin serbest bırakılmasından sonra Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından hislerini paylaştı.

Sosyal Medya Üzerinden Tepkiler

Nehir Zeyrek, “O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?” sorusunu gündeme getirdi. Paylaşımında “Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı? Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil. Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz? İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, ‘Aile önce toparlansın’ demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?” diyerek isyan etti.