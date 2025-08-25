Haberler

Nehir Zeyrek, Mimar Olmayı Seçti

HAVUZDA YAŞANAN TRAJEDİ

Manisa’da bulunduğu sitedeki havuz makine dairesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katıldı. 6 Haziran akşamında, elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Cenazesi, 10 Haziran’da Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan namazın ardından defnedildi.

BABA MESLEĞİNE YÖNELİYOR

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir, babasının vefatının ardından girdiği YKS’de başarı gösterdi. Sınav günü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yalnız bırakılmayan Nehir Zeyrek, sınavını gerçekleştireceği okula götürüldü. Bugün açıklanan sonuçlarla birlikte, baba mesleği olan mimarlığı tercih ederek Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla’da Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

Muğla'da gerçekleştirilen etkinlikte, İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar doğayla tanıştı ve çevre bilinci ile orman sevgisi konusunda eğitim aldı.
Haberler

Sultangazi’de Tır Devrildi, Trafik Kapandı

Sultangazi'de virajda devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından dökülen mazot yüzünden cadde trafiğe kapandı ve inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.