Nehir Zeyrek, Mimar Olmayı Seçti

HAVUZDA YAŞANAN TRAJEDİ

Manisa’da bulunduğu sitedeki havuz makine dairesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katıldı. 6 Haziran akşamında, elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Cenazesi, 10 Haziran’da Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan namazın ardından defnedildi.

BABA MESLEĞİNE YÖNELİYOR

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir, babasının vefatının ardından girdiği YKS’de başarı gösterdi. Sınav günü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yalnız bırakılmayan Nehir Zeyrek, sınavını gerçekleştireceği okula götürüldü. Bugün açıklanan sonuçlarla birlikte, baba mesleği olan mimarlığı tercih ederek Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.