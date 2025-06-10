Nehir Zeyrek Son Dönemde İlgi Odağı

NEHİR ZEYREK KAMUOYUNUN İLGİ ODAĞI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, son zamanlarda kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Vatandaşlar, Nehir Zeyrek’in kim olduğu, yaşı ve çalışma alanı hakkında bilgi edinmek istiyor. Ferdi Zeyrek’in kızıyla ilgili önemli bilgiler ve biyografik detaylar araştırılıyor. Peki, Nehir Zeyrek kimdir? Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Nehir Zeyrek’in yaşamına dair merak edilenler.

NEHİR ZEYREK’İN YAŞI VE AİLESİ

Nehir Zeyrek, 2006 yılında Manisa’da dünyaya geldiği için 2025 yılı itibarıyla 19 yaşında olacak. Ferdi Zeyrek ve Nurcan Zeyrek’in en büyük çocuğu olan Nehir, Elif ve Zeynep adında iki kız kardeşe daha sahip. Zeyrek ailesi, genelde gözlerden uzak ve sade bir yaşam tarzını benimsemiş. Nehir Zeyrek, özellikle 31 Mart 2024 yerel seçimleri sırasında babasının sosyal medya paylaşımında öne çıkmıştı. Babası Ferdi Zeyrek, “Aydınlık geleceğimizin gençlerinden biri olan kızım Nehir’in ilk oyunu böyle bir günde kullanmasından dolayı hem duygusal hem de gururluyum” demişti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE GÜNDEME GELİŞİ

Haziran 2025’te yaşanan trajik kazanın ardından babası Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından, Nehir Zeyrek’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar büyük ilgi gördü. Babasının ölümünde ihmal olduğunu savunan Nehir Zeyrek, “Babamın kanını yerde bırakmayın” diyerek dikkat çeken bir çağrı yaptı. Nehir Zeyrek’in eğitim durumu ve mesleki planlarına dair detaylı bilgiler şu an için kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak ailesinin özel yaşama verdiği önem nedeniyle, Nehir Zeyrek de medyadan uzak bir profil çizmeyi tercih ediyor.