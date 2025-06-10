Nehir Zeyrek Tabutuna Kapandı: Özgür Özel Yanında

FERDİ ZEYREK’İN VEFATI

48 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek, acılı eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte 3 kızını geride bıraktı. Ferdi Zeyrek’in büyük kızı Nehir Zeyrek, böyle bir kaybın acısıyla, babasının tabutuna sarılmış halde durdu.

Nehir Zeyrek’İN YANINDAKİ DESTEK

Nehir Zeyrek’in yanında, Özgür Özel ve arkadaşları yer aldı. Özgür Özel, Nehir’i teselli etmeye çalışırken gözyaşlarını tutamadı ve onunla duygusal bir şekilde konuştu. Bu zor gününde, Zeyrek ailesine olan destek, duygusal bir an oluşturdu.