Gündem

Nehir Zeyrek Tabutuna Kapandı: Özgür Özel Yanında

nehir-zeyrek-tabutuna-kapandi-ozgur-ozel-yaninda

FERDİ ZEYREK’İN VEFATI

48 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek, acılı eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte 3 kızını geride bıraktı. Ferdi Zeyrek’in büyük kızı Nehir Zeyrek, böyle bir kaybın acısıyla, babasının tabutuna sarılmış halde durdu.

Nehir Zeyrek’İN YANINDAKİ DESTEK

Nehir Zeyrek’in yanında, Özgür Özel ve arkadaşları yer aldı. Özgür Özel, Nehir’i teselli etmeye çalışırken gözyaşlarını tutamadı ve onunla duygusal bir şekilde konuştu. Bu zor gününde, Zeyrek ailesine olan destek, duygusal bir an oluşturdu.

ÖNEMLİ

Gündem

İmamoğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Başvuru

Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Manisa'nın vefat eden belediye başkanının cenazesine katılmak üzere Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.
Dünya

G dört kişi sınır dışı kabul etti

İsrail'de yayımlanan haberlere göre, Greta ve gemideki üç kişi sınır dışı edilmeyi kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuda açıklama yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.