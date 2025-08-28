Neler Oluyor Hayatta Tanıtımı Beğenildi

TANITIMIN BEĞENİSİ

Sadık bir izleyici kitlesini hafta içi her sabah Kanal D’de bir araya getiren “Neler Oluyor Hayatta” programının yeni sezona yönelik ipuçları veren yapay zeka destekli tanıtımı büyük ilgi topluyor. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın dijital yetenekleriyle yer aldığı tanıtım filmi, gerçek hayat ile sanal dünya arasındaki ince çizgiyi vurguluyor.

EKRANLARDA GÖRÜNTÜLER

Koridorda yürüyen ikilinin etrafını saran ekranlardaki görüntülerle izleyiciye, hem mevcut durumu hem de gelecekte yaşanacak önemli olaylara dair mesaj verilmiş oluyor. “Neler Oluyor Hayatta”, 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.