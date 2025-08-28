Neler Oluyor Hayatta Tanıtımı Beğenildi

Haberler

Sadık bir izleyici kitlesini hafta içi her sabah Kanal D’de bir araya getiren “Neler Oluyor Hayatta” programının yeni sezona yönelik ipuçları veren yapay zeka destekli tanıtımı büyük ilgi topluyor. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın dijital yetenekleriyle yer aldığı tanıtım filmi, gerçek hayat ile sanal dünya arasındaki ince çizgiyi vurguluyor.

Koridorda yürüyen ikilinin etrafını saran ekranlardaki görüntülerle izleyiciye, hem mevcut durumu hem de gelecekte yaşanacak önemli olaylara dair mesaj verilmiş oluyor. “Neler Oluyor Hayatta”, 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.

Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarına teknik direktör İlhan Palut eşliğinde devam ediyor.
2 Yaşındaki Çocuk Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de 2 yaşındaki bir çocuk, yerde bulduğu fare zehrini yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

