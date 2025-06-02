Nelsson, Galatasaray’a Geri Dönüyor

GALATASARAY’A DÖNÜYOR

Süper Lig’in köklü kulüplerinden Galatasaray’dan devre arası transfer döneminde Roma’ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takımına yeniden katılmaya hazırlanıyor. İtalya’dan gelen haberlere göre, Roma, Nelsson’un sözleşmesinde bulunan 10+2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmazken, bu opsiyonun süresi de sona erdi. Bu gelişmeler doğrultusunda Nelsson’un Galatasaray’a geri dönmesi bekleniyor.

OKAN BURUK’UN PLANI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Nelsson, Roma forması altında sadece 5 maçta yer buldu. Oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar sürüyor.