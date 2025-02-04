Nelsson ve Batshuayi’nin Yeni Takımları Açıklandı

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray’da transfer faaliyetleri hızla sürüyor, aynı zamanda ayrılık haberleri de ardı ardına geliyor. Roma, Galatasaray’dan Victor Nelsson’u satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Nelsson’un ardından Michy Batshuayi’nin de yeni takımı belirlendi. Galatasaray’da Victor Nelsson’un ayrılığı resmi olarak kabul edildi. Danimarkalı oyuncunun Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya’ya gittiği bilgisi, iki kulüp tarafından da doğrulandı. Roma, Victor Nelsson’u satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama anlaşmasıyla kadrosuna dahil etti. İtalyan kulübünde 25 numaralı formayı giyecek olan Nelsson, kulüp tarihindeki beşinci Danimarkalı futbolcu olmayı başardı.

SÖZLEŞME UZATILDI VE KİRALANDI

Galatasaray, Victor Nelsson’un sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıp oyuncuyu Roma’ya kiraladığını duyurdu. Anlaşma gereğince Galatasaray, 500 bin Euro kiralama bedeli alırken, Danimarkalı oyuncunun satın alma opsiyonu da 10 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus olarak belirlendi. Galatasaray, transfere ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: “Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson’un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma S.r.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma S.r.L., kulübümüze 500.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 10.000.000 EUR’dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BATSHUAYI’NIN AİLESİ KISA SÜRDÜ

Michy Batshuayi’nin Galatasaray macerası ise kısa sürdü. Belçikalı oyuncunun ayrılığı resmi olarak duyuruldu. Sarı-Kırmızılılar, Batshuayi ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. Batshuayi’nin ayrılığı sonrasında Eintracht Frankfurt, transferi resmen duyurdu. Alman ekibi, Belçikalı golcü ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını belirtti. Batshuayi, 2017-18 sezonunun ikinci yarısında Almanya’da kiralık olarak Dortmund forması giymişti. Galatasaray, Michy Batshuayi transferinin detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Belçikalı oyuncunun 3 milyon Euro artı 500 bin Euro bonus bedelleriyle Frankfurt’a transfer olduğu bildirildi. Galatasaray, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga’nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 euro transfer ücreti ve 500.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TEŞEKKÜR VE VEDA MESAJI

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Batshuayi’ye teşekkürlerini iletti. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sarı-Kırmızılılar’ın kadrosuna katılan Batshuayi, takımında Süper Lig’de çıktığı 18 maçın yalnızca 1’ine ilk 11’de başlayarak, 5 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı. Galatasaray’ın teşekkür mesajında, “Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Michy Batshuayi. Bundan sonraki kariyerinde başarılar!” mesajı yer aldı.