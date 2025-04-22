Nemrut Dağı, Güneşin Doğuşu İle Büyülüyor

NEMRUT DAĞI’NA YOĞUN İLGİ

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Adıyaman’ın Nemrut Dağı, gün doğumunu izleyenleri büyülüyor. Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan bu bölge, yurtiçinden ve yurtdışından binlerce turisti her yıl kendine çekiyor. 2 bin yıllık tarihi taş heykellerin yanında güneşin doğuşu ve batışını çıplak gözle izlemek isteyen turistler, Nemrut Dağı’na yoğun ilgi gösteriyor.

HAFTA SONU TURİST YOĞUNLUĞU

Nemrut Dağı’nda hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin sayısı artıyor. Binin üzerinde ziyaretçi, eşsiz doğa manzarası karşısında bolca fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor. Güneşin doğuşunu izleyen turistler, sabah saatlerinde Nemrut Dağı’nın yolunu tutuyor.

TURİSTLERİN HAYRANLIĞI

Gün doğumunu izleyenler, bu deneyimden büyük mutluluk duyduklarını ifade ediyor. Turistler, “Gün doğumunu hayranlıkla izliyoruz, burayı herkesin mutlaka görmesi gerekiyor.” diyerek bu eşsiz manzaranın önemini vurguluyor.