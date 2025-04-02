Nemrut Dağı’nda Bayram Yoğunluğu Yaşanıyor

NEMRUT DAĞI’NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Devasa heykellerin yer aldığı Nemrut Dağı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yüksek bir ziyaretçi yoğunluğu ile karşı karşıya. UNESCO’nun ‘Dünya Kültür Mirası’ listesinde bulunan 2.206 metre yükseklikteki bu eşsiz alan, bayram süresince turistlerin ilgi odağı haline geldi. Kış aylarında turizme kapalı olan Nemrut Dağı, bu yıl 15 Mart’ta turizm sezonunu açmıştı.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

Bayram süresince günlük 700-800 kişinin ziyaret ettiği Nemrut Dağı’na, bu özel tatil döneminde yaklaşık 2 bin kişi geliyor. Ziyaretçilerin büyük bir bölümünü yerli turistler oluşturuyor ve soğuk havaya rağmen zirveye tırmanmaya devam ediyorlar. Zirveye ulaşıldığında, tırmanış yorgunluğu yerini heyecan ve mutluluğa bırakıyor. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Nemrut tümülüsüne Ramazan Bayramı’ndan dolayı ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu yaşanmakta. Bu tatilin girmesiyle birlikte yaklaşık her gün 2 bin kişinin ziyaret ettiği Nemrut Dağı, sütün görenleri hayrete düşürüyor” diyerek, bu durumu aktarıyor. Alkan, ayrıca bayram öncesi günlerde ziyaretçi sayısının 700-800 olduğunu ve bayram döneminin başlamasıyla birlikte ziyaretçilerin sayısının büyük bir artış gösterdiğini belirtiyor.