Nemrut Develeri Koruma Altına Alınıyor

NEMRUT DEVELERİ KORUMA ALTINA ALINIYOR

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Dağı çıkışındaki “Nemrut Develeri” olarak bilinen 26 kayaç parçasının koruma altına alınarak kontrollü bir şekilde ziyarete açılacağı duyuruldu. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Karakaya, Bitlis’in oldukça değerli bir destinasyon olduğunu vurguladı.

KAYAÇLARIN GELECEĞE AKTARILMASI HEDEFİ

Nemrut Develeri, volkanik patlama sonrasında oluşan ve görsel bir şölen sunan 26 farklı kayaç yapısına sahip. Vali Karakaya, bu alanın korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda yoğun çaba sarf edileceğini aktardı. “Bölge sit alanı. Nemrut kalderasıyla ilgili daha büyük bir milli park ve jeopark çalışmamız var. Burayı vatandaşlarımızın sevdikleriyle ziyarete gelmesini sağlayacak güzel bir yer haline getirmek için çalışacağız” dedi.

EFSANELER VE DOĞAL GÜZELLİKLER

Vali Karakaya, halk arasında “Nemrut Develeri” olarak bilinen bölgede yer alan 26 kayaçtan bahsederken, “Bu bölgede yer altında da daha fazla yapı olabiliyor” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bitlis’in doğal ve tarihi güzellikleriyle önemli bir il olduğunu belirten Karakaya, “15. yüzyıldaki volkanik patlama sonrası oluşan bu inanılmaz şekilli kayaçlar, vatandaşlarımıza büyüleyici bir görsel şölen sunuyor” ifadelerini kullandı.

KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Karakaya, bölgenin korunması için gerekli çalışmaların başlayacağını belirterek, “Burası doğal, tarihi ve kültürel bir yapı. Vatandaşların bu yapılarla bağını koparmadan, denge içerisinde koruma ve kullanma çalışmaları yürüteceğiz. Herkesi bu yerin tarihine, kültürel zenginliklerine ve doğal güzelliklerine tanıklık etmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu. Bu çalışmalar sayesinde Nemrut Develeri, ziyaretçileri ağırlayacak bir alan haline getirilecek.