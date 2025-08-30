Nemrut Kalderası 1-15 Eylül Kapalı

NEMRUT KRATER GÖLÜ VE KALDERASI’NDA AYI SALDIRILARI NEDENİYLE KAPATILDI

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, ayı saldırıları nedeniyle 1-15 Eylül tarihleri arasında ziyarete kapatılıyor. Bitlis Valiliği, yaptığı açıklamada, Nemrut Kalderası’ndaki ayıların yaban hayvanı olarak yırtıcı özelliklerini korumaya devam ettiğini belirtiyor. Ziyaretçilerin ‘iyilik’ adıyla bu yaban hayvanlarına yiyecek vermesi, ayıların beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkiliyor ve bu hayvanların besin ihtiyaçlarının büyük kısmını insanlardan temin etmelerine yol açıyor.

SALDIRILAR TEHLİKELİ BİR DURUM ARZ EDİYOR

Açıklamada, “Son günlerde yazılı ve görsel medyada görüldüğü üzere yaban hayvanı olan bir grup ayının alana giren ziyaretçilere saldırdığı gözlemlenmiştir. Bu saldırılar çok tehlikeli bir durum arz etmektedir.” deniliyor. Ayrıca, alan genelinde güvenlik önlemleri için uyarıcı tabelalar yerleştirildiği, gerekli tedbirlerin İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından alındığı vurgulanıyor. Ancak, bazı ziyaretçilerin bu uyarılara aldırış etmeden yaban hayvanlarına yaklaşması ve elle besleme girişiminde bulunduğu belirtiliyor.

NEMRUT KALDERASI GEÇİCİ OLARAK ZİYARETE KAPATILDI

Açıklamada, “Bu sebeplerle, Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı’nda telafisi mümkün olmayan herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması açısından mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere, ayıların beslenme alışkanlıklarını yeniden rehabilite etmek ve oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek adına Nemrut Kalderası tedbiren ve geçici olarak 1-15 Eylül 2025 tarihleri arasında Doğa Koruma ve Milli Parklar 14’üncü Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda ziyarete kapatılmıştır.” ifadeleri yer almakta.