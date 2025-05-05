Nemrut Kalderası Yeniden Canlanıyor

NEMRUT KALDERASINDA YAZ TURİZMİ BAŞLIYOR

Bitlis’in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri içinde bulunan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası, karların erimesiyle birlikte canlanmaya başladı. Eşsiz doğal güzellikleri ile her yıl yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan bölge, yeni turizm sezonuna hazırlanıyor.

Bölgenin son durumu, havadan drone ile görüntülendi. Eriyen karların ardından yine yeşermeye başlayan Nemrut Kalderası, gökyüzünden kaydedilen fotoğraflarda etkileyici manzaralar sundu. Krater gölü, çevresindeki lav tarlaları ve yeniden uyanan bitki örtüsü ile doğa tutkunları için görsel bir şölen oluşturmaya başladı.