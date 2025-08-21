Nemrut Krater Gölü’nde Ayı Saldırısı

NEMRUT KRATER GÖLÜ’NDE AYI SALDIRISI

Bitlis’in doğal güzelliklerinden biri olan Nemrut Krater Gölü’nde bir vatandaş, kucağındaki bebekle birlikte gezi yaparken ayı saldırısına uğradı. Tatvan ilçesinde gerçekleşen olayda, aileye yönelen ayının anları cep telefonuyla kaydedildi.

AİLENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşanan olay sırasında büyük bir panik yaşanırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Görüntülerde, ailenin panik içinde kaçıştığı ve çevredeki diğer vatandaşların da korkuyla uzaklaştığı gözlemlendi. Aile olayın ardından güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldı, ancak bu durum, gölde gezi yapan diğer vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.

TEDİRGİNLİK YARATTI

Yaşanan bu saldırı, Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret edenler arasında endişe yarattı. Göl çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, saldırıyı duyduktan sonra dikkatli olmaya başladı ve bu durum, bölgedeki ziyaretlerin güvenliği hakkında sorgulamalara neden oldu.