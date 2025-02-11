Nenad Bjelica’dan Trabzonspor ve Fenerbahçe Açıklaması

NEJAD BJELICA’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR

Teknik direktör Nenad Bjelica, 18 Nisan 2023 tarihinde Trabzonspor’dan ayrılmasının ardından aktif olarak bir takım çalıştırmadığını belirtti. Kulüpsüz geçirdiği bu süreçte futbolla ilgili çalışmalarını sürdüren deneyimli çalıştırıcı, Türkiye’deki deneyimlerini Spor Arena’dan Kerem Ergün ile paylaştı.

FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT

Bjelica, Türkiye’de 20 Eylül 2018 tarihinde oynanan Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçıyla tanındığını ve o tarihten itibaren isminin birçok Türk kulübü ile birlikte anıldığını ifade etti. Özellikle 2020 yılının nisan ayında Fenerbahçe yönetimi ile bir anlaşma sağlandığı iddialarının gündeme geldiğini belirten Bjelica, 2020/2021 sezonunun başlangıcıyla birlikte takımın başına geçeceği yönündeki konuşmaların uzun süre devam ettiğini söyledi. Ali Koç yönetimi ile bu süreçte herhangi bir görüşme gerçekleştirdi mi, bu konuyla ilgili detayları da merak ediliyor.