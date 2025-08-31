Nene, Fenerbahçe’nin İlk Golünü Attı

Haberler

GENÇLERBİRLİĞİ VE FENERBAHÇE MAÇI

Süper Lig’in dördüncü hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara Eryaman Stadyumu’nda yüz yüze geldi. Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Dorgeles Nene, bu mücadelede ilk golünü atarak sahada kendini gösterdi.

NENE’NİN GOLÜ

Nene, sarı-lacivertli formasıyla Gençlerbirliği karşısında 14. dakikada fileleri sarstı. Sağ kanattan gelen ortayı iyi değerlendiren Nene, kaleci Gökhan Akkan’ı geçerek takımına katkıda bulundu. Bunun yanı sıra, Nene’nin ilk yarıda Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri’ye yaptığı yüzde 100’lük gol pasları, takım arkadaşları tarafından değerlendirilemedi.

