NEOHUB Ve Teknopark İstanbul İş Birliği Yaptı

İŞ BİRLİĞİ DETAYLARI

DenizBank’ın yeni nesil iştiraki NEOHUB, Türkiye’nin önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinden Teknopark İstanbul ile girişimlerin hızlı ve sürdürülebilir biçimde büyümesine destek olacak bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği sayesinde, NEOHUB ve Teknopark İstanbul’daki girişimciler, mentörlük ağları aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapabilecek; yatırımcılar ve diğer iş dünyası aktörleri ile iş ortaklığı fırsatlarından yararlanma imkanı bulabilecek.

PROTOKOL İMZA TÖRENİ

İş birliği protokolü, 2 Eylül Salı günü, Teknopark İstanbul’un Cube Ümraniye’deki finansal teknolojiler odaklı kuluçka merkezinde düzenlenen bir törenle imzalandı. Törende, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol ve NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam yer aldı.

HEDEFLERİMİZ

NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, iş birliği ile ilgili yaptığı açıklamada, “Teknopark İstanbul ile gerçekleştirdiğimiz bu çok yönlü iş birliği ile girişimlerimizin erişim ve etkileşim alanını genişletmeyi; onları ülkemizin güçlü teknoloji ekosisteminin değer üreten aktif parçaları haline getirmeyi hedefliyoruz. Teknopark İstanbul, özellikle savunma sanayisine yaptığı katkılar ve bu alandaki uzmanlığı ile ülkemizin önemli teknoloji merkezlerinden biri. İş birliğimiz sayesinde girişimlerimizin büyümesini desteklemekle kalmıyor; onları ihtiyaç duydukları doğru paydaşlarla buluşturarak, ülkemize katma değer sağlayacak ölçeklere ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMA

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol ise, girişimcilere sundukları desteklerin çeşitlendirilmesinin yanı sıra, ülkenin teknoloji tabanlı kalkınma vizyonuna katkı sağladıklarını vurgulayarak, “NEOHUB ile oluşturduğumuz sinerji sayesinde, Teknopark İstanbul çatısı altındaki girişimlerimizi finansal teknolojiler başta olmak üzere birçok sektörde daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda girişimlerimize daha rekabetçi olmaları, hızlı bir şekilde büyümeleri ve uluslararası pazarlara açılmaları için finansal desteğe ulaşma imkanı sağlayacak; kapsamlı mentörlük programlarımızla yol göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Akyol, bu tür stratejik ortaklıkların sürdürülebilir büyümenin anahtarı olduğunu da sözlerine ekledi.