Haberler

Neom Sc, Barış Alper’e teklif yapmadı

SÜPER LİG DEVİ GALATASARAY’DA BARIŞ ALPER YILMAZ GELİŞMELERİ

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın geleceği hakkında merak uyandıran sıcak bir gelişme meydana geldi. Fanatik’te yer alan bilgilere göre; Suudi Arabistan temsilcisi Neom SC, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray’a 30 milyon euroluk bonservis teklifi yaptı. Ancak bu teklif reddedildi. Neom’un, Galatasaray’ın milli futbolcu için talep ettiği 50 milyon euroluk bonservis bedeliyle ilgili nihai kararını verdiği bildirildi.

NEOM’DAN YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Habere göre, Suudi Arabian ekibi Neom SC, Galatasaray’a yeni bir teklif yapmak üzere hazırlık içerisinde. Bu adım, Barış Alper Yılmaz için yapılan ilk teklifi takiben geliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla yalnızca 2 resmi maça çıkan Barış, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asist gibi etkileyici bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Bafra’da Hafriyat Kamyonu Devrildi

Bafra'da hafriyat kamyonu, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Samsun’da trafik kazasında 4 yaralı

Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında bir çocuk dahil dört kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.