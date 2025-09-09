Nepal Başbakanı İstifa Etti, Protestolar Arttı

PROTESTOLARIN PATLAK VERMESİ

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli’nin istifasının ardından, ülkede hükümet karşıtı protestolar yoğunlaşarak devam ediyor. The Kathmandu Post’un haberine göre, protestocular tarafından federal parlamento binası ve yüksek mahkeme binası ateşe verildi. Böylece devlet binalarına yapılan saldırılar, hükümete karşı tepkilerin boyutunu artırdı. Nepal ordusu, polis ve üst düzey yetkililer, protestoculara itidal çağrısında bulunarak siyasi diyalog gerektiğini vurguladı. Sosyal medya platformlarında ise, parlamento binasının dumanlarla kaplı olduğu anlara dair görüntüler paylaşıldı.

ŞİDDETLİ OLAYLAR VE SORUNLAR

Göstericilerin parlamento binasına girmesiyle birlikte Nepal Maliye Bakanı’nın linç edilmesi ve ardından çıplak halde götürülmesi büyük bir infiale yol açtı. Öte yandan, Nepal’de 4 Eylül’de sosyal medya platformlarına yasak getirildiği için göstericiler yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya erişim sınırlamalarını protesto etmek amacıyla parlamento binasına doğru yürüyüş düzenledi. Protestoların şiddeti artarken, polis tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanarak müdahale etti. Yaşanan olaylarda 19 kişi yaşamını yitirirken, 400’den fazla kişi de yaralanmıştı.

SOSYAL MEDYA YASAĞI VE HÜKÜMETİN TEPKİSİ

Nepal hükümeti, sosyal medya yasaklarının kaldırılacağını açıkladıktan sonra, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa etti. Ancak, gösterilerin yatışmaması üzerine siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi. Bu durum, Nepal Kongre Partisi’nin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi ile Başbakan Oli’nin iki konutunun ateşe verilmesine kadar vardı. Nepal ordusu, artan olaylar sebebiyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlarken, güvenlik nedeniyle Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm iç ve dış hat uçuşları iptal edildi.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE SON GELİŞMELER

Nepal Başbakanlık Ofisi, hükümete gelen yoğun tepkiler ve şiddetli protestolar sonucunda Başbakan Oli’nin istifasını duyurdu. Bu durum, ülkedeki siyasi istikrarsızlığın ve toplumsal huzursuzluğun sürdüğünü gösteren bir tablo ortaya koyuyor. Protestoların devam edip etmeyeceği ise merakla bekleniyor.