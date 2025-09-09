Nepal’de Protestolar Çığırından Çıktı

PROTESTOLARIN ARTMASI

Nepal’da sosyal medyanın yasaklanmasının ardından başlayan protestolar kontrolden çıktı. Ülke genelinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çok sert çatışmalar meydana geliyor. Protestoların yoğunluğu artarken, korkutucu bir olay yaşandı.

ESKİ BAŞBAKAN’A SALDIRI

Göstericiler, eski Nepal Başbakanı Jhalanath Khanal’ın Katmandu’daki konutunu ateşe verdi. Yangın sırasında, Khanal’ın eşi Rajyalaxmi Chitrakar alevler arasında kalmış durumda. Ne yazık ki, Chitrakar yanarak hayatını kaybetti.