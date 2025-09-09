Haberler

Nepal’de Protestolar Çığırından Çıktı

PROTESTOLARIN ARTMASI

Nepal’da sosyal medyanın yasaklanmasının ardından başlayan protestolar kontrolden çıktı. Ülke genelinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çok sert çatışmalar meydana geliyor. Protestoların yoğunluğu artarken, korkutucu bir olay yaşandı.

ESKİ BAŞBAKAN’A SALDIRI

Göstericiler, eski Nepal Başbakanı Jhalanath Khanal’ın Katmandu’daki konutunu ateşe verdi. Yangın sırasında, Khanal’ın eşi Rajyalaxmi Chitrakar alevler arasında kalmış durumda. Ne yazık ki, Chitrakar yanarak hayatını kaybetti.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Motosiklet Alev Aldı

Bursa'da hareket halindeki bir motosiklet aniden tutuştu. Kırık ayağına rağmen çevredekiler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Haberler

Fernando Muslera, Uğurcan Çakır’a Mesaj Yolladı

Fernando Muslera, Galatasaray'daki görevini devralan Uğurcan Çakır'a duygusal bir mesaj ileterek, "Kaleye sahip çık." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.