Nepal’de Protestolar Şiddet İçerdi

NEPAL’DE SOSYAL MEDYA ENGELLEME KARARIYLA BAŞLAYAN PROTESTOLAR

Nepal’de geçen hafta alınan 26 sosyal medya platformunun engellenmesi kararı, büyük bir öfkeyi beraberinde getirdi ve protestolar şiddete dönüştü. Hükümete karşı yoğun tepkilerin sergilendiği eylemler sürerken, federal parlamento ve yüksek mahkeme binası ateşle yakıldı. Bugün sabah saatlerinde bir araya gelen öfkeli kalabalık, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’nın konutlarına saldırarak ateşe verdi. Ayrıca birçok üst düzey siyasetçinin evleri de tahrip edildi.

PROTESTOCULAR MALİYE BAKANINI HEDEF ALDI

Diğer yandan, protestolar sırasında Nepal Ekonomi Bakanı Bishnu Padel, sokakta protestocular tarafından takip edildi. Yakalandıktan sonra Padel’in kıyafetleri çıkarılıp yere sürüklendi. Protestocular, daha sonra onu götürdükleri nehrin içine atarak kovaladı.

Tekirdağ’da Motosikletle Otomobil Çarpıştı

Çorlu'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Sezen T. ve 7 yaşındaki üvey kız kardeşi Aybüke K. yaralandı. Küçük kız, yardım talep etti.
Taciz İddiası Kavgaya Dönüştü

Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında telefonla taciz iddiası nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis, müdahale ederek gözaltılar gerçekleştirdi.

