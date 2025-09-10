Nepal’de Protestolar Şiddetle Devam Ediyor

PROTESTOLARIN ŞİDDETE DÖNÜŞMESİ

Nepal’de bazı sosyal medya platformlarının engellenmesi sonrası başlayan protestolar, hızla şiddet olaylarına evrildi. Hükümete karşı büyük bir tepki ortaya koyan protesto gösterileri sürerken, federal parlamento ve yüksek mahkeme binaları ateşe verildi. Öfkeli kalabalık, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’ya ait konutları da ateşe verirken, birçok üst düzey siyasetçinin evlerini tahrip etti. Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve bazı bakanların istifasına karşın protestolar, şiddetini artırarak devam ediyor.

ORDUNUN HAREKETE GEÇMESİ

Ordu, gece saatlerinde askerlerin sokağa çıkarılacağına dair açıklama yaptıktan sonra, Katmandu’da sıkı tedbirlerle devriye gezmeye başladı. Bu süreçte ordu, “yağmacı” olduğu belirtilen 27 şüpheliyi gözaltına alındığını duyurdu.

MEDYA KURULUŞUNA SALDIRI

Yerel gazete Kathmandu Post’un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, çatı medya kuruluşu Kantipur’un binasının saldırıya uğrayıp ateşe verildiği, tüm sunucularının devre dışı kaldığı bildirildi.

CEZAEVİ FİRARLARI

Paylaşımda, sosyal medya aracılığıyla güncellemelerin yapılmaya devam edeceği belirtildi. Nawalparasi Batı Bölgesi Cezaevi’nden 500’den fazla mahkumun firar ettiği bilgisi paylaşıldı. Mahkumların, cezaevini ateşe vererek firar ettikleri ifade edildi.

BİRLİKTE MİLLETLER’DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, X şirketinin sosyal medya platformundan Nepal’deki durumu yakından takip ettiğini belirtti. Guterres, protestolardaki ölüm vakaları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek “Kapsamlı soruşturma, gerilimin artmasından kaçınmak için itidal ve yapıcı bir yol oluşturmak için diyalog çağrısı yapıyorum.” dedi.

TÜRKİYE’DEN SEYAHAT UYARISI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Nepal’e yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu yayımladı. Duyuruda, Nepal’deki güvenlik durumunun son gelişmelerle beraber hassas olduğu belirtildi. Ayrıca, “Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat etmemeleri ve ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları, yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir.” denildi.

SOSYAL MEDYA ENGELİNİN NEDENİ

Nepal’de, 4 Eylül tarihinde Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn gibi platformlar, verilen zaman aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı. Bu durum neticesinde, çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddiaları ve sosyal medya yasağını protesto amacıyla parlamento binasına yürüyüş düzenlemişti.

PROTESTOLARIN ŞİDDETİ

Şiddetlenen protestolar sonucunda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanmıştı. Çıkan olaylarda 19 kişi yaşamını yitirirken, 400’den fazla kişi yaralandı. Protestolar sonrasında Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa etti.

SİYASİ TANSİYONUN ARTMASI

Ancak bu açıklamalara rağmen protestolar yatışmadı. Olaylar sırasında siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi. Nepal Kongre Partisinin Sanepa merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin iki konutu ateşe verildi. Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterle tahliye etmeye başladı.

BAŞBAKANIN İSTİFASI

Nepal Başbakanlık Ofisi, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkiler sonrasında Başbakan Oli’nin istifasını duyurdu. Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetinde, yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait araçları ateşe verdi ve havaalanlarının bir süre kapalı kalmasına karar verildi. Doğudaki Madhesh vilayetinde ise, bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi sonucu güvenlik amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.