Nepal’de Protestolar Tırmandı! Gençler Eylemde

Nepal’de sosyal medya yasağının ardından patlak veren protestolar, ülkeyi büyük bir kargaşaya sürüklüyor. Başbakan K.P. Sharma Oli istifa etmişken, 572 mahkum hapisten firar etti. Hükümete yakın medya kuruluşlarından birinin binası ise protestocular tarafından ateşe verildi. Ordu gece operasyonları için hazırlık yapıyor.

SOSYAL MEDYA YASAKLARI

Nepal’de, 4 Eylül günü Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn gibi platformların, belirlenen süre zarfında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle erişime kapatılması yaşandı. Bu yasakların ardından gençler sokaklara döküldü ve şiddet olayları hızla yayıldı.

ŞİDDET OLAYLARI BÜYÜYOR

Nepal’de yaşanan şiddet görüntüleri büyük bir korkuya neden oldu. Son olarak, hükümete yakın bir medya kuruluşunun binası protestocular tarafından ateşe verildi. Bu esnada medya çalışanları, yaşanan korku içinde kendilerini pencereden atmak zorunda kaldı.

ORDU YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Nepal Genelkurmay Başkanı Ashok Raj Sigdel, devam eden protestolarla ilgili bir görüntülü mesaj yayımladı. Ordu, olayların ciddiyetine dikkat çekerek diyalog çağrısı yapıyor.