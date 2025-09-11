Nepal’de Protestolarda 34 Kişi Öldü

PROTESTOLARDA CAN KAYBI ARTIYOR

Nepal’de sosyal medyaya erişim yasağının ardından başlayan ve şiddet olaylarına sahne olan protestoların bilançosu ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi. Cezaevinden kaçmaya çalışan mahkumlar, gaz silindiri kullanarak patlamaya yol açtı. Bu olayların ardından meydana gelen çatışmada ise üç mahkum öldü. Nepal Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının bin 368 olduğunu kaydetti.

MAHKUMLARDAN KAÇIŞ

Bu hafta başında hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinin ardından Nepal polisi, ülke genelinde 15 binden fazla mahkumun firar ettiğini duyurdu. Hindistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sashastra Seema Bal (SSB), protestolar sırasında Nepal hapishanelerinden kaçtığı düşünülen yaklaşık 60 kişinin yakalandığını bildirdi. Mahkumların kendilerini Hindistan kökenli olarak tanıttığı ve kimlik doğrulama işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor.

ÇATIŞMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Nepal polisi, “Çatışma, mahkumların bir gaz silindiri kullanarak patlamaya yol açmasıyla başladı. Güvenlik güçleri kontrolü sağlamak amacıyla ateş açtı ve bu esnada üç mahkûm yaşamını yitirdi” şeklinde açıklama yaptı. Salı gününden bu yana yaşanan çatışmalarda 8 mahkum hayatını kaybetti. Nepal ordusu, Katmandu’daki parlamentoya giden güzergah boyunca konuşlandırıldı. Başkentte huzursuzluk ortamı nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SOSYAL MEDYA YASAĞI VE SON GELİŞMELER

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Facebook, Instagram, YouTube, X, WhatsApp gibi 26 sosyal medya platformunun geçtiğimiz hafta erişime kapatıldığını duyurdu. Yasak haberinin yayılmasıyla birlikte katılan gençlerin düzenlediği “Gen Z Protestoları” şiddet olaylarına dönüştü ve 19 kişinin hayatını kaybetmesine, 100’den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu. Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, yasak kararının geri alındığını ve sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak ise “Böylesine büyük bir insanlık trajedisinden sonra ahlaki sorumluluk gereği istifa etmeliyim” dedi. Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli de salı günü istifa ettiğini açıklayarak mevcut krize anayasal bir çözüm yolu sağlamak amacıyla bu kararı aldığını ifade etti.