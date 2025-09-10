Nepal’de Şiddetli Protestolar Devam Ediyor

PROTESTOLAR ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Nepal’de bazı sosyal medya platformlarının engellenmesine yol açan protestolar, hızla şiddete dönüştü. Hükümete büyük tepki gösterilen gösteriler sürerken, federal parlamento ve yüksek mahkeme binaları ateşe verildi. Öfkeli kalabalık, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’ya ait konutlara saldırırken, birçok üst düzey siyasetçinin evleri de tahrip edildi. Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve bazı bakanlar istifa etse de, protesto gösterileri şiddetini artırarak devam ediyor.

ORDU HAREKETE GEÇTİ

Ordu, gece saatlerinde askerlerin harekete geçirileceğini duyurmasının ardından, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Katmandu’da devriye gezmeye başladı. Ordunun açıklamasında, “yağmacı” olduğu ifade edilen 27 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

MEDYA TESİSLERİ HEDEFTE

Yerel gazetelerden Kathmandu Post’un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan bir paylaşımda, çatı medya kuruluşu Kantipur’un binasının ateşe verildiği ve tüm sunucularının devre dışı kaldığı ifade edildi. Ayrıca, Nawalparasi Batı Bölgesi Cezaevi’nden 500’den fazla mahkumun firar ettiği ve cezaevinin ateşe verildiği kaydedildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, X şirketinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Nepal’deki durumu dikkatle takip ettiğini belirtti. Guterres, protestolardaki can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Kapsamlı soruşturma, gerilimin artmasından kaçınmak için itidal ve yapıcı bir yol oluşturmak için diyalog çağrısı yapıyorum.” dedi.

TÜRKİYE’DEN SEYAHAT UYARISI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Nepal’e yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu yayımladı. Duyuruda, Nepal’deki güvenlik durumunun hassas olduğu vurgulandı. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, bölgede bulunanların tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları önerildi.

SOSYAL MEDYA ENGELİ VE GÖSTERİLER

Nepal’de, 4 Eylül’de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, Bakanlıkta kayıt için başvuruda bulunulmadığı gerekçesiyle erişime kapatıldı. Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına yürüdü.

Şiddetlenen protestolarda, polis göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı. Yaşanan olaylar sonucunda 19 kişi hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi yaralandı. Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını duyurdu ve İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ile Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav istifa etti.

BAKANLAR HELİKOPTERLE TAHLİYE OLDU

Gösterilerin dinmemesi üzerine, bakanların ve siyasi figürlerin evlerine saldırı düzenlendi. Nepal ordusu, bu durumdan dolayı bakanları konutlarından helikopterle tahliye etmeye başladı. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Oli’nin şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından istifa ettiği belirtildi. Ülke genelinde havaalanlarının bir süre kapalı kalacağı kararı alınırken, Lumbini vilayetinde göstericilerin hükümete ait bazı araçları ateşe verdiği bildirildi.

HAPİSHANELERDE KAÇIŞ OLDU

Doğudaki Madhesh vilayetinde, bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi sonucunda bölgede güvenlik amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.