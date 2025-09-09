Nepal’de Şiddetli Protestolar Yaşanıyor

PROTESTOLAR VE PARLAMENTO BİNASINA SALDIRI

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli’nin istifasının ardından, hükümete karşı olan protestocular, parlamentoyu ateşe verdi. The Kathmandu Post’un haberine göre, federal meclis ile yüksek mahkeme binaları ateş altında kaldı. Devlet binalarına gerçekleştirilen bu saldırıların ardından Nepal ordusu, polis ve üst düzey yetkililer, protestocuları itidalli olmaya ve siyasi diyalog kurmaya çağırdı. Sosyal medya platformlarında, parlamentonun dumanla kaplı görüntüleri paylaşıldı.

ŞİDDETLİ GÖSTERİLER VE İSTİFALAR

Parlamento binasına giren göstericilerin, Nepal Maliye Bakanı’nı linç ettikten sonra çıplak halde götürdükleri görüntüler de büyük tepki topladı. Nepal’de sosyal medya platformları, 4 Eylül’de, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına gerekli kayıt başvurusu yapılmadığı için erişime kapatılmıştı. Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan protestocular, yolsuzluk iddiaları ve sosyal medya yasağını protesto etmek amacıyla parlamentoya yürüdü. Şiddetlenen eylemlerde polis, protestoculara tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı. Olayların ardından 19 kişi yaşamını yitirmiş, 400’den fazla kişi de yaralanmıştı.

SOSYAL MEDYA YASAKLARI VE İSTİFA SÜRECİ

Nepal hükümeti, sosyal medya kısıtlamasının kaldırılacağını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Ancak bu açıklamalara rağmen protestolar dinmedi; siyasi figürler ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi. Nepal Kongre Partisi’nin Sanepa merkez ofisi ile Başbakan Oli’nin iki konutu ateşe verildi. Artan olaylar sebebiyle Nepal ordusu, bakanları helikopterlerle konutlarından tahliye etmeye başladı. Ayrıca, güvenlik endişeleri sebebiyle Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm iç ve dış hat uçuşları iptal edildi. Nepal Başbakanlık Ofisi, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkiler üzerine Başbakan Oli’nin istifa ettiğini açıkladı.