Nepal’de Sosyal Medya Protestosu Yaşandı

Nepal’de sosyal medya yasağının ardından gerçekleşen protestolar sonucunda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Katmandu bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. On binlerce kişi, Facebook, X ve YouTube gibi sosyal medya platformlarının engellenmesine tepki olarak sokaklara döküldü. Başkent Katmandu’da bir araya gelen göstericiler, “Z Kuşağı” sözcülerinin çağrısına uyarak parlamento binasını kuşattı. Polisin uyarılarına rağmen geri adım atmayan protestocular, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan eylemciler, sosyal medya yasağının kaldırılmasını talep etti.

Gösterilerin Gelişimi

Protestolar sırasında “Yeter artık” ve “Yolsuzluğu bitirin” şeklinde sloganlar atan eylemciler, hükümet aleyhine de ses çıkardı. Polis, eylemcileri dağıtmak amacıyla biber gazı kullandı. Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, polisin biber gazı, cop ve plastik mermi kullanma zorunluluğu hissettiğini belirtti. Nepal hükümeti, sosyal medya platformlarının “fake haber”, “nefret söylemleri” ve “çevrimiçi dolandırıcılık” gibi durumlara karşı önlem almak amacıyla düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Devlet yetkilileri, bu sebeplerle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sosyal Medya Yasakları

Geçtiğimiz hafta, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, kayıt yaptırma süresine riayet etmeyen 26 sosyal medya platformunun engellenmesi yönünde karar aldı. Cuma gününden itibaren kullanıcılar bu platformlara ulaşmada zorluk yaşadı. Ancak yasağın hemen ardından bakanlığa kayıt yaptıran iki platform yeniden erişilebilir hale geldi. Nepal hükümeti, sosyal medyayı tamamen yasaklamadığını; yalnızca ülke yasalarına uygun hale getirmeye çalıştığını savunuyor.

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

