Nepal’de Sosyal Medya Yasağı Protesto Edildi

NEPAL’DE SOSYAL MEDYA YASAĞINA TEPKİLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Nepal’de 4 Eylül tarihinde Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn gibi sosyal medya platformları, belirtilen süre içinde Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatıldı. Bu durum, özellikle gençlerden oluşan kalabalık bir grup tarafından protesto edildi. Göstericiler, sosyal medya yasağının yanı sıra yolsuzluk iddialarına karşı da seslerini yükseltti ve parlamento binasına doğru bir yürüyüş düzenledi. Britanya’nın kamu yayıncısı BBC ve Reuters, bu olayları ‘Z kuşağı protestoları’ olarak adlandırdı. Katmandu’nun çeşitli yerlerinde ‘Gen-Z’ yazıları dikkat çekti.

PROTESTOLAR GİDEREK ŞİDDETİ ARTTIRIYOR

Protestoların şiddeti tırmandığında, polis göstericilere tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve mühimmat kullanarak müdahale etti. Çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi yaralandı. Bu gelişmelere karşı Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını duyurdu. İçişleri, tarım ve su tedarik bakanları istifa ettiğini açıkladı. Ancak, bu adımlar protestoları dindirmeye yetmedi. Siyasi liderler ve bakanlar hedef alındı; Nepal Kongre Partisi’nin merkez ofisi, federal parlamento binası ve yüksek mahkeme binası ateşe verildi. Nepal ordusu, olaylarla ilgili olarak bakanları konutlarından helikopterle tahliye etti.

HÜKÜMETİN İSTİFASI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Nepal Başbakanlık Ofisi, şiddetli protestolar ve hükümete gösterilen tepkiler sonucunda Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin istifa ettiğini duyurdu. Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetinde, Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı’nda yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait araçlara saldırarak ateşe verdi. Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkumun kaçması nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı ve bölgeye sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nepal Genelkurmay Başkanı Ashok Raj Sigdel, tansiyonu düşürmek amacıyla diyalog çağrısında bulundu, fakat bu çağrılar da etkili olmadı. Göstericiler, hükümet yanlısı bir televizyon binasını ateşe vererek çalışanların camdan atlamasıyla kaçışlarına neden oldu.