Nepal’de Sosyal Medya Yasağı Protestoları Büyüdü

SOSYAL MEDYA YASAĞINA TEPKİLER BÜYÜYOR

Nepal’de sosyal medya platformlarının erişimine getirilen yasakla başlayan protestolar hızla büyüyor. Yolsuzluk suçlamalarına karşı çıkan binlerce genç, başkent Katmandu’da parlamento binasına doğru yürüyüş düzenledi. Gösteriler kısa sürede şiddet boyutuna ulaştı ve onlarca kişi yaşamını yitirdi. Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 4 Eylül’de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn’e erişimi, kayıt yapılmadığı gerekçesiyle engelledi. Bunun üzerine kendilerini Z Kuşağı olarak tanımlayan gençler, hem sosyal medya yasağına hem de yolsuzluk iddialarına karşı sokağa döküldü.

Katmandu’da ortaya çıkan protestolar, hızla şiddet olaylarına dönüştü. Polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda bir çok kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı. Nepal Genelkurmay Başkanı, olayların devam etmesi halinde ordunun tüm güvenlik güçleriyle kontrolü ele alacağı konusunda kararlılık sergiledi. Şiddet olaylarının artması nedeniyle bazı bakanlar, konutlarından helikopterlerle tahliye edildi. Nepal Başbakanlık Ofisi, halkın tepkileri sonucunda Başbakan K.P. Sharma Oli’nin istifa ettiğini duyurdu.

Ülkenin batısındaki Lumbini şehrinde, göstericiler hükümete ait araçları ateşe verdi. Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkum firar etti. Bölgedeki güvenlik güçleri, durumu kontrol altına almak için sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kaldı. Uluslararası Af Örgütü, protestolar sırasında yaşanan ölümlerle ilgili olarak kapsamlı, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılması için çağrıda bulundu.