Nepal’deki Gösterilerde 30 Kişi Öldü

Nepal’de Hükümet Karşıtı Gösteriler Artarak Devam Ediyor

Nepal’de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi. Bu gösterilerde hayatını kaybeden ve yaralananlarla ilgili veriler, Nepal Nüfus ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Gösterilerde 1033 kişi yaralandı. Öte yandan, Maliye Bakanı Paudel’in linç edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde Paudel’in önce bir grup tarafından sopalarla dövüldüğü ve daha sonra ellerinden kurtulup duvardan atlayarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Uçuşlar Yeniden Başladı

Güvenlik endişeleri nedeniyle dün tüm uçuşların iptal edildiği Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı, yaklaşık 24 saatlik bir aranın ardından tekrar uçuşlara açıldı. Ülkenin mimari eserleri arasında yer alan Sağlık ve Nüfus Bakanlığı binası, protestocular tarafından ateşe verilmesi nedeniyle zarar gördü. Nepal’de, 4 Eylül’de sosyal medya platformlarına erişim engellendi. Bu karar, gençlerden oluşan büyük bir gösterici grubunun, yolsuzluk iddialarını ve sosyal medya yasağını protesto ederek parlamento binasına yürüyüş başlatmasına neden oldu.

Gösterilere Polis Müdahalesi

Şiddetlenen gösterilerde, polis göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmaya başladı. Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklarken, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ancak bu açıklamalara rağmen gösteriler yatışmadı. Siyasi figürlerin evlerine saldırılar düzenlenmesiyle protestolar daha da büyüdü. Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterle tahliye etmeye başladı.

Başbakan’ın İstifası ve Güvenlik Önlemleri

Nepal Başbakanlık Ofisinden yapılan duyuruda, şiddetli protestolar üzerine Başbakan Oli’nin istifa ettiği belirtildi. Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetinde yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait araçları ateşe verdi ve havaalanlarının bir müddet kapalı kalması kararı alındı. Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi nedeniyle bölgede güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.