“Nepal’e Seyahat Planlarından Kaçının!”

Dışişleri Bakanlığı’ndan Seyahat Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’deki güncel durum üzerinden önemli bir seyahat duyurusu yayımladı. Yayımlanan resmi açıklamada, Nepal’de artan siyasi istikrarsızlık, olası protestolar ve güvenlik endişeleri sebebiyle vatandaşların seyahat planları konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, “Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir” ifadesini kullandı.

Güvenlik Tedbirlerine Önem Verilmeli

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de yaşanan son olayların ardından ülkedeki güvenlik durumunun dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat etmemeleri gerektiği ifade edildi. Ayrıca, hâlihazırda Nepal’de bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları, yerel makamların yönlendirmelerine dikkatle uymaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği aktarıldı. Vatandaşların duyuruları, Nepal’e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip etmeleri gerektiği de vurgulandı.