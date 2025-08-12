Nepal, Ücretsiz Zirveler Açtığını Duyurdu

TURİZMİ CANLANDIRMAK AMACIYLA ÜCRETSİZ TIRMANIŞ

Nepal, bazı bölgelerinde turizm faaliyetlerini artırmak için Himalayalar’daki 97 dağını önümüzdeki iki yıl boyunca ücretsiz tırmanışa açacağını açıkladı. Aynı zamanda, dünyanın zirvesi Everest’e tırmanmak için ücretlerin, eylül ayından itibaren yaklaşık on yıl sonra ilk defa artacağı bilgisi verildi. Ücretlerin, zirve sezonunda 15 bin dolara yükseleceği belirtildi. Nepal Turizm Dairesi, bu uygulamanın ülkenin keşfedilmemiş turizm potansiyelini ve destinasyonlarını öne çıkarmayı amaçladığını duyurdu.

KARNALİ VE SUDURPAŞİCH EYALETLERİ

Ücretsiz hale getirilen zirveler, Nepal’in Karnali ve Sudurpaschim eyaletlerinde konumlanıyor. Yükseklikleri 5 bin 970 ile 7 bin 132 metre arasında değişen bu dağlar, ülkenin en az gelişmiş ve yoksul bölgelerinden birinde yer alıyor. Nepal Yüksek Mahkemesi, Nisan 2024’te hükümete Everest ve diğer bazı zirvelere dair tırmanış izinlerini sınırlandırma talimatı verdi. Nepal Parlamentosu’nda ele alınan yeni yasa tasarısı, Everest’e tırmanmak isteyenlerin öncelikle ülkede 7 bin metreyi aşan bir dağı çıkmış olmalarını zorunlu kılacak.

YENİ YASALAR VE ANTRMAN FIRSATLARI

Bu düzenleme, Karnali ve Sudurpaschim’deki ücretsiz zirveleri, Everest’e hazırlık için ideal antrenman alanları haline getirebilir. Son iki yılda bu 97 zirveye tırmanan dağcı sayısı yalnızca 68 iken, 2024 yılı için Everest’e 421 tırmanış izni verildi. Dağcılık, dünyanın en yüksek on dağına ev sahipliği yapan Nepal için önemli bir gelir kaynağı oluyor. Geçen yıl tırmanış ücretleri 5,9 milyon dolar gelir sağladı ve Everest, bu gelirin dörtte üçünden fazlasını oluşturdu.