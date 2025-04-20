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Nergis Ekşi, Çilek için 40 Bin TL

HAYVAN SEVERLERDEN YARDIM İSTİYOR

Hatay’ın Samandağ ilçesinde restoranı bulunan Nergis Ekşi (41), üç ay kadar önce kaybolan İngiliz Cocker cinsi köpeği Çilek’i bulana 40 bin TL ödül vereceğini duyurdu. Ekşi, 28 Ocak’ta kaybolan köpeği için ilçenin Meydan Mahallesi’nde köpeğinin fotoğraflarını içeren afişler hazırlayarak sokak sokak gezdi. Ancak, tüm çabalarına rağmen Çilek’in izine rastlayamadı.

ÇAM DOLU GÜNLER GEÇİRDİ

Nergis Ekşi, köpeğinin ailelerinin bir üyesi haline geldiğini belirterek, “28 Ocak günü sokakta bir aileyle oynuyordu. O günden sonra Çilek’i görmedik. Kaybolduktan sonra bulmak için afiş bastık, radyoları bilgilendirdik ve derneklere ilan gönderdik ama hiçbir geri dönüş alamadık. Ödül koyduk ve şu an 40 bin TL’ye kadar çıktık. Her yeri aramamıza rağmen hala bulamamış olmamız bizleri endişelendiriyor. Çilek 8 yıldır bizimle, bizim çocuğumuz gibi. Ev ortamında büyüdü, dışarıya alışık değil. Bulan kişi, lütfen bize ulaşsın. Bulup, getirene daha fazlasını da veririm” ifadelerini kullandı.

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