Nerik Kadın Kooperatifi Yeni Hizmette

Nerik Kadın Kooperatifi’nin Yeni İnisiyatifi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Nerik Kadın Kooperatifi, yeni kabul edilen işletmesi “Nerik Yöresel Lezzetler Konağı” ile hizmetlerini genişletiyor. Kooperatifin başkanı Hatice Kandemir, tarihi bir konağın içinde hizmet vermeye başladıklarını ifade etti. Buradaki amaçlarının hem yerel ürünleri daha geniş bir kitleye ulaştırmak hem de tarihi sokağın tanıtımına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Tarihî Müzeye Komşu Hizmet

Kandemir, “Karşımızda tarihi müzemiz var. Burayı seçmemizdeki amaç, gelen ziyaretçilere hem hizmet verebilmek hem de ürünlerimizi sunabilmek” dedi. Sabah saat 08.00 ile 13.00 arasında kahvaltı servisi sunduklarını, günün ilerleyen saatlerinde ise sıcak ve soğuk içecekler, tatlılar ve kurabiyelerle hizmet verdiklerini belirtti. Konağın kapasitesi aynı anda 50 misafire hizmet verebilecek şekilde düzenlenmiş. Kandemir, “Kahvaltılarımız doyurucu ve ekonomik” açıklamasında bulundu.

Yöresel Lezzetlerin Tanıtımı

Kandemir, Vezirköprü’ye gelen ziyaretçilerin yöresel lezzetleri deneyimlemeleri için katık böreği, gazotlu ekmek ve baklalı dolma gibi spesiyaliteleri tercih edebileceklerini de sözlerine ekledi.