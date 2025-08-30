Neriman Öksüm Yaya Geçidinde Çarpıldı

KAZA VE KAYIP

Samsun’un Atakum ilçesinde, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Neriman Öksüm, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 18.30 sıralarında Atakum ilçesindeki Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı.

OLAYIN SEBEBİ VE REFAH HİZMETLERİ

19 yaşındaki H.T.D. yönetimindeki 55 ASN 483 plakalı motosiklet, Öksüm’e yaya geçidinde çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Öksüm’ün kazadan sonra hayatta olmadığı anlaşıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.