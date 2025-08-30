Haberler

Neriman Öksüm Yaya Geçidinde Çarpıldı

KAZA VE KAYIP

Samsun’un Atakum ilçesinde, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Neriman Öksüm, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 18.30 sıralarında Atakum ilçesindeki Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı.

OLAYIN SEBEBİ VE REFAH HİZMETLERİ

19 yaşındaki H.T.D. yönetimindeki 55 ASN 483 plakalı motosiklet, Öksüm’e yaya geçidinde çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Öksüm’ün kazadan sonra hayatta olmadığı anlaşıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Afşin’de Araçlar Çarpıştı, 10 Yaralı

Afşin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.
Haberler

Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.