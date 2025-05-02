Nermin Aksu, KÜTAHYA’da yaralandı

KAZA NEDENİYLE YARALANMA

Kütahya’da, üst geçidi kullanmak yerine çevreyolundan geçmeye çalışan Nermin Aksu (61), bir otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolundaki Tren Garı kavşağında gerçekleşti. Ahmet Kara (69) yönetimindeki 43 FK 340 plakalı otomobil, 50 metre ilerideki üst geçidi tercih etmeyen Nermin Aksu’ya çarptı.

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aksu’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Aksu, daha sonra Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi sürecine alındı. Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade ediliyor.

Sürücü İfadesi Alındı

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Ahmet Kara, ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme ise devam ediyor.