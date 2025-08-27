Neşe Karakaya’nın arkadaşına mesajları çıktı

NEŞE KARAKAYA’NIN MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Kayseri’de eşi Onur Karakaya tarafından öldürülen Neşe Karakaya’nın cinayetten bir ay önce, arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmalar gün yüzüne çıktı. Bu süreçte yaşanan tartışma sebebiyle evi terk eden Neşe Karakaya, ailesinin yanına sığınmış ve eşi tarafından yakalanma korkusu taşımış. Mesajlaşmada, “Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık önceden vardı” dediği görüldü.

CİNAYETİN GERÇEKLEŞTİĞİ ANI

Olay, 10 Ağustos tarihinde saat 01.00 civarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde yaşandı. Erkek kuaförü olan Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Onur Karakaya, evdeki tabancasıyla eşi Neşe’ye peş peşe ateş etti. Neşe Karakaya kanlar içinde yere yığılırken, Onur Karakaya bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşular, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CENAZE TÖRENİ VE BOŞANMA DAVASI

Eve gelen sağlık ekiplerinin Neşe Karakaya’nın hayatını kaybettiğini tespit etmesiyle birlikte, kaydedilen olayın ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Onur Karakaya da yaşamını yitirdi. Neşe ve Onur Karakaya’nın cenazeleri, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra toprağa verildi. Öte yandan, Neşe Karakaya’nın Onur Karakaya’ya babaevine gittiğinde boşanma davası açtığı, fakat ikili barıştıktan sonra davadan vazgeçtiği öğrenildi.