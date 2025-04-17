CENAZE TÖRENİNE SANAT CAMİASINDAN YOĞUN KATILIM

Fırat ALKIZ/İSTANBUL – Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun 68 yaşındaki annesi Neşe Tevetoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni, sabah erken saatlerde Maltepe Cumhuriyet Camii’nde düzenlendi. Törenden önce, camiye sanat camiasından birçok isim çelenk göndermeyi ihmal etmedi. Tarkan, cenaze boyunca ailesi ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmadı. Neşe Tevetoğlu’nun cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TARKAN’DAN TEŞEKKÜR

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu’nun cenazesi, sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi. Tarkan’ın annesinin vefat haberini, Avrupa turnesi sırasında Almanya’da aldığı ve hemen İstanbul’a döndüğü öğrenildi. Antalya Kemer’de yaşayan Neşe Tevetoğlu’nun cenaze namazına Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçı dostları Zerrin Özer ve radyocu Mehmet Akbay gibi isimler de cenaze töreninde hazır bulundular.

DOSTLARINA DESTEĞİ İÇİN MİNNETTAR

Cenaze töreninin ardından Tarkan, mezarlık çıkışında taziyelerini ileten vatandaşlara “Dostlar sağ olsun” şeklinde yanıt verdi. Çıkışın ardından Ataşehir’e geçen Tarkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Desteğiniz için çok teşekkürler.” diyerek duyduğu minnettarlığı ifade etti. Tarkan ve aile üyeleri, taziyeleri Ataşehir’deki Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nda (MAREV) kabul etti.