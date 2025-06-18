“Neşet Ertaş Anıldı, Müzik Coşkusu Yaşandı.”

NEŞET ERTAŞ ANILDI

“Bozkırın Tezenesi” olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş, Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen bir etkinlikle anıldı. Yunus Emre Yerleşkesi’ndeki Anadolu Park’ta düzenlenen bu programda, solist Serpil Ayar, Kırşehirli Tolga Ertürk ve ekibi sahne aldı. Abdallık kültürünün son efsanesi olarak bilinen Ertaş’ın sevilen eserleri sanatçılar tarafından seslendirildi. Etkinliği izleyen vatandaşlar, Neşet Ertaş’ın bağlama eşliğinde icra edilen türkülere coşkuyla eşlik etti.

REKTÖR ADIGÜZEL SAHNEDE

Programda, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel sahneye çıkarak Ertaş’ın “Bahçe Duvarından Aştım”, “Yalan Dünya” ve “Acem Kızı” gibi türkülerini seslendirdi. Adıgüzel’in Solist Serpil Ayar ile birlikte söyledikleri türküler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Rektör Adıgüzel daha sonra sanatçılara çiçek takdim etti. Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Adıgüzel, Neşet Ertaş’ın Türkiye için büyük bir değer olduğunu vurguladı. Abdal geleneğinin en güçlü temsilcilerinden biri olan Ertaş için Anadolu Üniversitesi’nin halk folklorunu yaşatma çabası içerisinde bulunduğunu belirtti.

HALKBİLİM DESTEĞİ

Adıgüzel, “Halkbilim Araştırmaları Merkezimizle birlikte halkın bütün folklorik değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Bu alanda sadece öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz değil, halktan da katılımlar oluyor. Sanat, halk müziği ve dans gösterileri gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de Kırşehir’den gelen Abdal geleneğinin temsilcileriyle, Halkbilimden hocalar ve öğrencilerimiz ile Neşet Ertaş’ı anmak istedik.” diye konuştu. Türk halk müziğine gönül veren herkesin Ertaş’ı tanıdığını belirten Adıgüzel, “Hepimizin zihninde ve gönlünde Neşet Ertaş’ın sözleri vardır. Ben de sahneden davet edilince bu türküleri izleyenlerle paylaşmak istedim. Burada bir öğretim üyesi olarak değil, halktan biri olarak sahneye çıkıyorum.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Şamil Erkoçak ise merkez olarak sosyal sorumluluk projeleri ve birçok çalışma yürüttüklerini aktardı. Programa çok sayıda akademisyen, öğrenci ve vatandaş katıldı.