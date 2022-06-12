Türk halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayat hikayesini anlatan film, sanatçının ailesiyle, yapımcı Mustafa Uslu ve ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ kitabının yazarı Erol Parlak’ı karşı karşıya getirmişti. Aileden Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Niğar Leyla Ertaş ile Kalan Müzik, 27 Aralık’ta İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne başvurmuş ve Garip Bülbül Neşet Ertaş isimli sinema filmiyle ilgili ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı. Ailesi Neşet Ertaş’ın yaşarken hayatını anlatan bir proje yapılmasını istemediğini belirtmişti.

Yapımcı Mustafa Uslu ise Neşet Ertaş’ın Erol Parlak’a hayatını yazması için izin verdiği röportajı ve aralarındaki güçlü bağı anlatan kayıtları mahkemeye sundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nde görülen dava, yapım şirketi Dijital Sanatlar lehine sonuçlandı ve kararda, “Sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklama yapılamaz” bilgisi yer aldı.

Mahkeme kararını verdi ve şu gerekçeyle ailenin talebini reddetti:

“Dosyada mevcut deliller göz önüne alındığında henüz ihtiyati tedbir talep edenlerin murislerinin hak sahibi olduğu eserlere ilişkin ihlal olduğunun ispatlanmadığı, yaklaşık ispat kuralı gereği henüz senaryosu dahi değerlendirilmeyen bir filmin sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklanamayacağı, hükümle elde edilecek sonucun yargılama yapılmadan esası çözer şekilde tedbiren elde edilemeyeceği, kaldı ki filmde kullanılacak eserler belli olduğunda (kullanımın hak ihlali oluşturması halinde) tedbir konusunda yeniden başvuru ve değerlendirmenin yapılabileceği anlaşılmakla, istinaf taleplerinin kabulüyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

Neşet Ertaş’ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak’ın ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ kitabının, babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, kitapla aynı ismi taşıyan filmin çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu.

İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2021/322 değişik iş sayılı kararı ile “… Muris Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan Bir Garip Bülbül Neşet Ertaş ya da başka bir isimle sinema filmine konu edilmesine ve sinema filminde Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş’a ait talep edenlerin hak sahibi olduğu eser, icra ve bunları içeren yapımlar yönünden Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından sinema filminde kullanılmak suretiyle (kitaptan uyarlama film de dahil olmak üzere) gerçekleşebilecek muhtemel tecavüzlerin önlenmesine, bu kapsamda filmin çekiminin kısmen çekilmiş ise tamamlanmasının kamuya sunulmasının, tanıtılmasının, çoğaltılmasının ve yayılmasının temsil ve gösteriminin, yayın ve dijital yollar ile umuma iletiminin tedbiren önlenmesine“ şeklinde karar verilmişti.

ÇEKİMLER YENİDEN BAŞLADI

Tedbir kararına karşı yapılan müracaat neticesinde çıkan kararda, “16. Hukuk Dairesi’nin 2022/624E., 2022/952K. sayılı kararı ile bir filmin sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklanamayacağı gerekçesi ile İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2021/322 değişik iş sayılı ihtiyati tedbir kararı kesin olarak ortadan kaldırılmıştır” denildi.

Çıkan bu kararla birlikte filmin çekimi için çalışmalara yeniden başlandı.

Filmin fragmanı geçtiğimiz aylarda izleyiciyle buluşmuştu. Bu süreçte sanatçının ailesi tarafından açılan dava ile çekimlere sete çıkılamadan ara verilmişti.