Nesine 2. Lig’de Maçlar Tamamlandı

NESİNE 2. LİG’DE HAFTA SONU MAÇLARI TAMAMLANDI

Nesine 2. Lig’de 34. hafta karşılaşmaları sona erdi. Kırmızı Grup’ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor’u 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı ve Trendyol 1. Lig’e terfi etti. Beyaz Grup’ta ise İskenderunspor’u 1-0 mağlup eden Sarıyer, üst ligdeki yerini alarak şampiyonluk ilan etti. Kırmızı Grup’ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor’un ardından düşen üçüncü takım ise, deplasmanda Ankara Demirspor’a 4-0 kaybeden Diyarbekirspor oldu.

PLAY-OFF AŞAMALARI BAŞLIYOR

Beyaz Grup’ta Batman Petrolspor, ligi 2. sırada tamamlayarak doğrudan 3. tura yükseldi. Kırmızı Grup’ta ise Karacabey Belediyespor, play-off için sonuncu takım olarak adını kaydettirdi. Play-off aşamasında ikinci ve üçüncü tur karşılaşmaları, çift maç eleme usulü ile gerçekleştirilecek. Her iki grupta finale kalan takımlar, Trendyol 1. Lig’e yükselme mücadelesi için tarafsız sahada final maçına çıkacak. Play-off ilk tur karşılaşmaları, 8 Mayıs Perşembe günü başlayacak. İkinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs tarihleri arasında, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs’ta ve final maçı 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

Puan Durumuna Göz Atalım

Nesine 2. Lig’de 34. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu aşağıdaki gibi şekillendi: Kırmızı Grup: Beyaz Grup: