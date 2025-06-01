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Nesine 2. Lig Finali Kutlanıyor

ARTI DEĞER VANSPOR’UN BAŞARISI COŞKUYLA KUTLANIYOR

Artı Değer Vanspor, Nesine 2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor’u yenerek Trendyol 1. Lig’e yükselmesiyle birlikte büyük bir sevinç yaşanıyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı binlerce taraftar, Kent Meydanı ve Sanat Sokağı’nda yerleştirilen dev ekranlardan takip ediyor. Nefeslerini tutarak maçı izleyen taraftarlar, kırmızı-siyahlıların galibiyetiyle büyük bir mutluluk duyuyor.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİ VE KONVOYLAR

Galibiyet sonrası Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerinde bulunan Vanlılar, meşaleler yakıp havai fişekler atarak coşkularını gösteriyor. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, takımın Trendyol 1. Lig’e yükselmesi mutluluğunu yaşamaya devam ediyorlar. Kent merkezindeki kutlama, coşkuyla sürüyor.

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