Nesine 2. Lig Play-Off’da Maçlar Oynanacak

NESİNE 2. LİG PLAY-OFF 1. TUR MAÇLARI İLGİ ODAĞI HALİNE GELİYOR

Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur ve Nesine 3. Lig Play-Off 2. Tur karşılaşmaları, sporseverler için önemli bir heyecan kaynağı oluşturuyor. Peki, TFF 2. Lig Play-Off maçları tek maç mı, yoksa rövanşı var mı? Bu konuda açıklamalar yapılmış ve Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur müsabakalarının programı netleşmiştir.

PLAY-OFF TURUNUN DÜZENİ VE KURALARI

Grup içi play-off maçları üç turda gerçekleştiriliyor. Her iki grupta 2. sırayı elde eden takımlar doğrudan 3. tura geçiyor. 1. turda kendi gruplarında 3. sırayı alan takımlar, 6. sırayı alan takımlar ile 4. sırayı alan takımlar, 5. sırayı alan takımlar ile eşleşiyor. Eşleşmeler, tek maç eleme sistemine göre düzenleniyor ve 3. ile 4. sırayı alan takımlar ev sahibi oluyor.

2. tur müsabakaları, her iki grupta 1. turdan gelen takımlar arasında çift maç eleme usulüyle oynanıyor. İkinci turdaki ilk maç, temsilcisi daha düşük sırada olan takımın sahasında gerçekleşiyor. 2. tur müsabakaları sonucunda kazanan takımlar, 3. tura geçiyor. 3. tur karşılaşmaları ise ligi 2. sırada tamamlayan takımlar ile 2. turdan gelen takımlar arasında düzenleniyor ve ilk maç 2. turdan gelen takımın evinde oynanıyor.

UZATMALAR VE PENAHLARLA BELİRLENME

Play-Off müsabakalarında iki maç sonunda galibiyet ya da beraberlik sayıları eşit olduğunda, toplamda daha fazla gol atan takım tur atlıyor. Eğer atılan goller eşit olursa, ikinci maç sonunda 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanıyor. Uzatma sürelerinde de eşitlik bozulmazsa, kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirleniyor. 3. tur maçlarını kazanan takımlar, tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanacak Final müsabakasına katılma hakkı kazanıyor. Final maçı, TFF tarafından belirlenmiş tarafsız bir sahada tek maç eleme kuralıyla düzenleniyor ve normal sürede eşitlik olması durumunda uzatma devresi oynanıyor. Uzatma süresinde de eşitlik devam ederse, kazanan takım penaltı atışları ile belirlenecek. Bu şekilde kazanan takım TFF 1. Lig’e yükselen üçüncü takım olma hakkını elde ediyor.