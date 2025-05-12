Nesine 2. Lig Play-Off İkinci Tur Başladı

PLAY-OFF İKİNCİ TURUNDA İLK MAÇLAR OYNANDI

Nesine 2. Lig’de play-off’un ikinci turunda ilk karşılaşmalar gerçekleşti. Artı Değer Vanspor, kendi sahasında Motolux 68 Aksarayspor ile 2-2’lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Diğer maçta ise Altınordu, GMG Kastamonuspor’u 1-0 yenerek avantaj yakaladı.

ROVANŞ MÜSABAKALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci tur rövanş maçları 16 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek. İki karşılaşmada rakiplerine üstünlük elde eden takımlar, play-off’un üçüncü turuna geçiş yapacak. Play-off ikinci tur rövanş maçlarının programı ise şöyle belirlenmiş durumda: 16 Mayıs Cuma: 16.00 GMG Kastamonuspor-Altınordu (Gazi) 16.00 Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor (Dağılgan)