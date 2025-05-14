Nesine 3. Lig Oyunları Yarın Başlayacak

NESİNE 3. LİG’DE PLAY-OFF MAÇLARI YARIN BAŞLIYOR

Nesine 3. Lig’de play-off üçüncü tur ilk maçları yarın gerçekleşiyor. Çift maç eleme usulüyle oynanacak olan bu karşılaşmalarda turu geçen takımlar, finalde bir araya gelecek.

MAÇ PROGRAMI

Yarın saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmaların programı ise şu şekilde belirlenmiş:

– Muşspor-Karşıyaka (Muş Şehir)

– Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Balıkesirspor (Mardin 21 Kasım)

– Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bolluca)

– AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)